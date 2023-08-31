برلماني جزائري: جميع أطراف أزمة النيجر سيقبلون بالمبادرة الجزائرية لعدم نجاعة الحل العسكري

اعتبر سليمان زرقاني النائب في البرلمان الجزائري، أن جميع أطراف أزمة النيجر سيقبلون في النهاية بالمبادرة الجزائرية القائمة على التوصل إلى حل سياسي لأن فرص نجاح الخيار العسكري ضئيلة.

وقال زرقاني، لوكالة أنباء العالم العربي "AWP" يوم الأربعاء، إن المبادرة لم تأت من العدم، بل هي محصلة لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي أجرتها الدبلوماسية الجزائرية مؤخرا مع كل الدول المعنية بالأزمة في النيجر.

وأعلنت الجزائر، أمس، طرح مبادرة لحل أزمة النيجر من خلال ترتيبات على مدى ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية توافقية بما يفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد، وجددت مطالبتها بإخلاء سبيل الرئيس محمد بازوم وتمكينه من ممارسة مهامه.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن المبادرة التي تقدم بها الرئيس عبدالمجيد تبون لحل الأزمة تأتي في إطار رؤية تحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي، مضيفا أنها ستقدم ضمانات كافية للحل السياسي لقبوله من كافة الفاعلين في الأزمة.

وأوضح زرقاني، أن المبادرة تركز وتتمسك بالحل السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة، وترفض بأي شكل من الأشكال أي تدخل عسكري مهما كانت الأسباب والمسببات.

وقال: "المبادرة هي الأولى من نوعها التي تطرح منذ بداية أزمة النيجر، وهي مبادرة واضحة المعالم، تتضمن ستة محاور تركز على حلحلة الأزمة وصولا إلى مابعد نهايتها والقيام بالتنمية الحقيقية للنيجر".

وأشار زرقاني، إلى أن نجاح المبادرة لن يكون سهلا، لكن طرح الجزائر لها بالشكل العلني بعد اللقاءات التي تم عقدها، ربما يأتي بعد أن لمست قبولا من أطراف الأزمة لها.

- عقبات أمام المبادرة

وأعرب زرقاني، عن اعتقاده بأن المبادرة الجزائرية مثل أي مبادرة سياسية تطرح في ظل أزمة أمنية، ستصطدم بعقبات وعراقيل.

وقال: "من الممكن أن بعض الأطراف قد لا يقبلون بها، ولن يوافقوا على كل شروطها، خاصة فرنسا، التي لن ترضيها المبادرة، إضافة إلى أن الإيكواس لن ترضى جميع دولها بها، وهم يفضلون إيجاد الحل بأنفسهم، لكنهم في النهاية سيقبلون بها"، في إشارة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس).

ولفت إلى أن بنود المبادرة هي مرنة وقابلة للتعديل بما يرضي جميع الأطراف، لكن يجب أن تبقى الخطوط العريضة لها ثابتة، لكي لا تفقد المبادرة فعاليتها.

واستولت قوات من الحرس الرئاسي في النيجر على السلطة في يوليو تموز الماضي واحتجزت رئيس البلاد. وأعلن الجيش دعمه للعسكريين الذين يحتجزون الرئيس.

- تداعيات انقلاب الغابون

اعتبر زرقاني، أن الانقلاب الذي وقع في الغابون ستكون له آثار كبيرة على أزمة النيجر، لأنه سيزيد من ثقل ملف النيجر، وربما سنقع في تداخل فيما بعد في حل الملفين، لكن أعتقد أن التعقيدات الموجودة في النيجر هي أكبر بكثير.

وتحدث عن أن الدول الأفريقية التي شهدت الانقلابات كان كل حكامها مرتبطين بفرنسا وكانت تهمين عليها وعلى مقدراتها، لذلك فإن الضباط الذين قاموا بالحركات الانقلابية في الدول الأفريقية الأربع لديهم نفس الأفكار والتوجهات ونفس الرؤية التجديدية، وهو عمل مشترك للخروج من تحت عباءة الهيمنة الفرنسية.

وقال: "أعتقد أن فرنسا بعد انقلاب الغابون ستلقي بكل ثقلها في القارة الأفريقية، لأن أغلب الدول الحليفة لها باتت تشهد انقلابات عسكرية متتالية".

وأضاف، "لا أعلم بالضبط ما هي تعقيدات المشهد على الساحة الدولية ومن يقف ورائه، لكن فرنسا بدأت تفقد أفريقيا".

ومنذ انقلاب النيجر، حذرت الجزائر، مرارا من التدخل عسكريا في البلاد، مؤكدة تمسكها بضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر.