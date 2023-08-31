رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني يجتمع مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

اجتمع المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، مع وفد رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج.

جرى، خلال الاجتماع، بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في قطاعات الأمن السيبراني.

وسلط سعادة رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات التي تتبعها الوكالة في حفظ وتأمين دولة قطر سيبرانيا، مشيرا إلى التحديات العامة التي تواجه دولة قطر على مستوى الأمن السيبراني والشائعة دوليا.