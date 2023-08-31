تسليم زي جديد لأعضاء هيئة التمريض للمستشفيات العلاجية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وتحت إشراف أميمة صبحي مدير إدارة التمريض، أنه تم توفير زي جديد لأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات العلاجية ووحدات الرعاية الأولية التابعه لمديرية الشئون الصحية من مخازن الوزارة، ويشمل الزي جميع الأقسام بالمستشفى، حيث يكون كل قسم مميز بلون معين، ويوجد لون مخصص لتمريض الرعاية الأولية.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم استلام الزي بإجمالي 12ألف طقم، منها 9 آلاف للمستشفيات و3 آلاف للرعاية الأساسية من مخازن الوزارة، عن طريق إدارة التموين الطبي لجميع أعضاء هيئة التمريض.

وأضافت أميمة صبحي مدير إدارة التمريض، أنه تم تسليم 10 مستشفيات و7 إدارات صحية خلال اليومين الماضيين، وجارِ تسليم باقي المستشفيات والإدارات؛ وذلك للارتقاء بالمظهر العام للتمريض.