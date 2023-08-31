نائب محافظ بني سويف يبحث إقامة مشروعات بالقرى المنتجة

بحث بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، مع منسقي مجموعات التدريب والتوظيف من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي وبعض المعنيين والشركاء في هذا الملف، ضمن أهداف وثيقة توحيد جهود وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي ضمن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وناقش نائب المحافظ - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء - الآليات والخطوات اللازمة لإقامة مشروعات منتجة ببعض من القرى استناداً على ميزاتها النسبية وطبيعة الخامات والأنشطة التي تشتهر بها، حيث تم بحث إجراء بعض تدخلات اقتصادية لإعداد سلاسل للقيمة المضافة بقرية مازورا بسمسطا في مجال تجفيف الخضروات مثل الطماطم، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة وهيئة كير، بجانب إجراء تدخلات اقتصادية بتل ناروز/ بني سويف، لتعزيز وتطوير نشاط صيد الأسماك، وتشجيع الجمعيات الأهلية لدعم أهالي القرية في توفير مستلزمات الإنتاج من قوارب وشباك صيد ومنافذ تسويق تحت إشراف التضامن، بجانب التنسيق بين المجلس القومي للمراة والوحدة الاقتصادية وجهاز تنمية مشروعات لإجراء تدخل اقتصادي بقرية العواونة بأهناسيا، والتي تشتهر بتصنيع وإنتاج مصنعات اللحوم، بجانب إجراء تدخل بقرية النور والهرم لرفع الوعي ومحو أمية وتمكين اقتصاي وصناعات حرفية وتراثية، استغلالاً لقربها من واحة وهرم ميدوم.

كما جرى استعراض مقترح تقدمت بها الوحدة الاقتصادية لإنشاء مصنع بالعواونة لتصنيع لحوم ( كفتة /برجر /سجق ).

ووجه نائب المحافظ بدراسة المقترح بشكل واف ومتكامل خاصة فيما يتعلق بالمكان المناسب وإجراءات الترخيص والتمويل المطلوب، بجانب عقد حوار مجتمعي مع الأهالي لمناقشة وتقييم مدى الاستعداد والجدية من الأهالي فيما يخص المقترح.

شهد الاجتماع حضور المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة والدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأحمد سعد مدير المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة وأحمد رضا ممثل مؤسسة مصر الخير.