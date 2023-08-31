عضو الاتحاد السعودي للإعلام: صلاح يوم الجمعة سيكون في مكة

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قال عثمان أبوبكر مالى عضو الاتحاد السعودي للإعلام، إن محمد صلاح نجم ليفربول، سيتواجد في مكة يوم الجمعة لانضمامه لاتحاد جدة السعودي.

وخلال برنامج الديوان عبر قناة "السعودية الرياضية"، قال عثمان أبوبكر إن محمد صلاح سيكون الجمعة المقبل متواجد في مكة.

وكانت صحيفة "الرياضية السعودية"، قد قالت في عددها صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول ويورجن كلوب، بتأكيده أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلى بموافقة مباشرة منهما.

وأشارت إلى أن ليفربول يسير بصفقة صلاح إلى الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي.