 محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بكوبري مشاة شارع البحر بطنطا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بكوبري مشاة شارع البحر بطنطا

علاء شبل:
نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 1:38 م

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الأعمال بكوبري المشاة المقام بشارع البحر بطنطا لربط شطري شارع البحر بكوبري علوي حديث، يمنع حوادث المشاة وخصوصا بنطاق مستشفى طنطا الجامعي، حيث يتم التشطيبات في بيت المصعد من اتجاه الجامعة، وجارِ عمل خرسانات، وصب بيت المصعد، أعمدة وقواعد السلم الخرساني من الاتجاه المقابل.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء منه، موضحا أن الكوبري مزود بـ2 مصعد كهربائي، و2 سلم خرساني للتيسير على المواطنين، خاصةً كبار السن والمرضى المترددين على المستشفى الجامعي، بالإضافة إلى طلبة كليات المجمع الطبي.

وأكد أن اختيار هذا الموقع باعتباره موقعا حيويا بالنسبة لعدد كبير من مواطني المحافظة، أمام مستشفى الجامعة ومجمع الكليات كخطوة لتطوير حركة التنقل في شوارع المحافظة، وتقليل العبء عن المواطنين.

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