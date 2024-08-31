اشتباكات عنيفة في جنين والمقاومة تعدّ لأيام قتال طويلة

تواصلت لليوم الرابع على التوالي العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة شمالي الضفة الغربية المحتلة وخاصة في جنين، في وقت تصدت فيه فصائل المقاومة لتوغل قوات الاحتلال مؤكدة أنها "أعدت نفسها لأيام طويلة من المواجهة والاشتباك".

وفي جنين شمال الضفة، أفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة في المدينة ومخيمها. كما أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن جنديا إسرائيليا قتل، وأصيب آخرون، في معارك بحي الجابريات في مدينة جنين.

وأظهرت صور متداولة اليوم السبت عددا من الجنود ينقلون جنديا مصابا من داخل حي الدمج في جنين. كما أظهرت صور هبوط مروحيات عند حاجز "الجلمة" العسكري، شمالي المدينة، رجحت مصادر أنها لنقل مصابين من الجنود.

كما هبطت مروحية في مستشفى "رامبام"، في مدينة حيفا الساحلية غرب إسرائيل، بعد نقل مصابين من جنود الاحتلال خلال اشتباكات في مخيم جنين.

في الأثناء، أضرمت قوات الاحتلال النار بأجزاء من سوق الحسبة للخضار في جنين، في ظل استمرار عمليتها بالمنطقة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه وصلت إلى جثماني شهيدين في مخيم جنين، لكن الاحتلال منع المسعفين من نقلهما بعد طلب ذلك 3 مرات، كما أمر المسعفين بمغادرة المكان.

وبينما تصاعدت الاشتباكات في أحياء عدة في مخيم جنين وسط تحليق لمروحيات عسكرية، ذكر مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية وناقلات جند إلى وسط مدينة جنين والحي الشرقي.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن قتالا صعبا يدور بين الجيش وفصائل المقاومة في جنين. وأضافت أن المقاومة استخدمت في القتال -لأول مرة- صواريخ محمولة على الكتف.

المقاومة تتوعد

وفي السياق، قال مصدر قيادي في كتائب القسام للجزيرة، إن "ما نفذه المجاهدون في حي الدمج رسالة للعدو بأن استمرار عدوانه على جنين ستكون له تبعات قاسية جدا على جنوده وآلياته"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأضاف المسؤول أن حالة المقاومة بالضفة الغربية في أفضل مراحل التنسيق والتكامل بين فصائل المقاومة بكل تشكيلاتها، مشيرا إلى أن كتائب القسام وفصائل المقاومة أعدت نفسها لأيام طويلة من المواجهة والاشتباك.

وتابع القيادي أن المقاومين أعادوا توزيع وحداتهم القتالية في شمال الضفة، بما يحقق إفشال العملية العسكرية الإسرائيلية.