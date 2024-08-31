 محافظ دمياط يعلن عن فتح ثلاث فصول جديدة للتمريض - بوابة الشروق
السبت 31 أغسطس 2024 10:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محافظ دمياط يعلن عن فتح ثلاث فصول جديدة للتمريض

حلمي ياسين
نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 10:24 م | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 10:24 م

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عن فتح ثلاث فصول جديدة للتمريض للبنات والبنين، وذلك بفتح فصل للبنات بمدرسة تمريض كفر سعد، وفصل آخر للبنات أيضًا بمدرسة تمريض الزرقا، علاوة على فصل تمريض للبنين بمدرسة تمريض سعد بالشعراء.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي، في بيان له اليوم، أن فتح الفصول جاءت كاستجابة لطلبات أولياء الأمور، واهتمام المحافظة و مديرية الصحة بملف التعليم بقطاع التمريض، ايمانًا بأهمية دور التمريض بالمنظومة الطبية، باعتباره جزءا لا يتجزأ منها، وإعداد كوادر مؤهلة على الأسس والمعايير الخاصة بذلك لدعم المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك