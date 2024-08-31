أطباء بلا حدود: حجم التوغل الإسرائيلي في جنين مثير للقلق

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قالت منظمة أطباء بلا حدود: إن حجم وكثافة التوغل الإسرائيلي الذي يتواصل منذ 4 أيام في جنين أمر مثير للقلق الشديد.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية تواصل عرقلة الوصول للمرافق الصحية وتمنع سيارات الإسعاف وتستهدفها.

وتابعت يجب على إسرائيل أن تتقيد بالتزاماتها كقوة احتلال في الضفة الغربية بما في ذلك ضمان الحصول على الرعاية الطبية.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود إلى ضرورة احترام المستشفيات وسيارات الإسعاف والبعثة الإنسانية الطبية وحمايتها، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين إثر عملية مزدوجة استهدفت مستوطنتين بالضفة الغربية المحتلة في وقت متأخر من ليل الجمعة.