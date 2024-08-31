رفضت الفنانة مروة عبدالمنعم، التعليق على الفنانات اللاتي قررن استبدال الحجاب بالباروكة، مشيرة إلى أنها «علاقة بينهم وبين الله».

وقالت خلال لقاء لبرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت: «لا تعليق دي علاقة بينهم وبين ربنا، أنا بطالب الناس متتدخلش في حياتي الشخصية، فليه أعلق على حياة الناس، هما أحرار ولهم أفكارهم».

وأشارت إلى أنها ستُحاسب فقط على أفكارها، مضيفة: «أنا مؤمنة بالحجاب فرض وأهلي كلهم محجبات.. أنا أزهرية ودراستي في السعودية وعارفة ربنا كويس، لكن هل كل المحجبات بيصلوا ومبيعملوش ولا غلطة؟!».

وتطرقت بالحديث إلى تصريحاتها الأخيرة عن الحجاب والتي أثارت جدلًا على مواقع التواصل، قائلة: «لم أتحدث في الدين، هما عاوزين ينقدوا وبس عشان يعملوا مشاهدة.. 70% من فيديوهاتي تريندات، أنا مش مستنية التريند ده»، وفقًا لتعبيرها.

ولفتت إلى أن «التريند» ليس عيبًا، معقبة: «هو أنا بنزِّل فيديو عشان ميتشافش؟ كلمة التريند مش حاجة عيب، أنت مستضيفني عشان أن تريند، هو ده عيب؟!».

واستطردت: «أنا لا أتكلم في الدين نهائي، أنا مؤمنة بالحجاب، وبحب التريندات كأي فنان في الدنيا أو ممثل أو مؤثر على السوشيال ميديا، أنا بعمل الفيديو عشان يبقى تريند محترم، كلنا بنشتغل ومهنتنا مهم ليها نبقى تريند وإلا هنبقى فاشلين، التريند يعني نجاح فقط».



https://x.com/alkaherawalnas/status/1829957397017677926