حالة من الغضب بين أولياء الأمور لعدم قبول أبناءهم بجامعة بني سويف الأهلية

أستاذة بالجامعة: أغلب الطلبة الذين لم يتم إرسال رسالة لهم كتبوا إيميل "السايبر نت" وليس إيميل الطالب الشخصي

رئيس الجامعة: كليات القطاع الطبي تقدم لها عدد كبير وننتظر رد الوزارة لزيادة العدد.. والكليات الأخرى سيتم إرسال الرسائل للطلبة المتقدمين لها لو المجموع يسمح

سادت حالة من الغضب بين الطلاب المتقدمين لكليات الجامعة الأهلية في بني سويف وأولياء أمورهم، بسبب سوء التنظيم بالجامعة، وعدم إرسال رسائل تفيد بالقبول في الكليات المختلفة بالجامعة رغم حصولهم على النسب المئوية المقررة لكل كلية.

وتجمع بعض الطلاب وذويهم أمام مبنى الجامعة واشتكوا من عدم وجود موظفين للرد على الاستفسارات والشكاوى .

كما عبر العديد من الطلبة وأولياء أمورهم على صفحة الجامعة بموقع "فيسبوك" عن غضبهم بسبب التقديم لكليات الجامعة منذ فترة ولم يتم إرسال رسالة الترشح أو القبول لهم، مؤكدين أنهم من محافظات بعيدة ولا يستطيعون الذهاب للجامعة للسؤال، ولا يجيدون أي أرقام للجامعة يتواصلون من خلالها لمعرفة سبب عدم إرسال رسائل القبول بكليات الجامعة.

وقال شريف ياسين، لـ"الشروق"، إن نجلي حاصل على مجموع 81.5% فى الثانوية العامة علمي علوم، وقدم إلكترونيا على الموقع للجامعة الأهلية في بني سويف بكلية صيدلة "رغبة أولى"، ولم يتم إرسال رسالة قبول له حتى الآن، رغم أن زملائة حصلوا على مجموع أقل منه وتم إرسال رسالة قبول لهم .

وأضاف ياسين، "ذهبنا للجامعة لمعرفة المشكلة وقالوا قدموا شكوى للدعم الفني المسئول عن السيستم، وقدمنا وحتى الآن دون جدوى لم يتم الرد علينا أو إرسال رسالة للقبول".

وأكد محمد عماد، خريج ثانوي عام شعبة علمي علوم حاصل على مجموعة 71%، "تقدمت على الموقع رغبة أولى كلية حاسبات ومعلومات الجامعة الأهلية في بني سويف، وحتى الآن لم يتم إرسال رسالة قبول لي بالكلية، وقالوا لي قدم شكوى بذلك وسيتم دراستها، وتقدمت وحتى الآن دون جدوى، رغم إن زملائي أقل مني في المجموع تقدموا بنفس الكلية، وتم إرسال رسالة قبول لهم" .

وأوضح أولياء أمور الطلاب المتقدمين لكليات الجامعة الأهلية في بني سويف، الذين تجمعوا أمام وداخل الجامعة بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، "لم نجد أحد من المسئولين والموظفين يرد على شكاوانا، ولم يتم إرسال رسائل قبول لأولادنا حتى الآن، وتم إغلاق الشبابيك والأبواب في وجوه الجميع، وإغلاق المكاتب وإحنا دافعين فلوس ومش عارفين نروح لمين ولا فين، وأغلبنا من محافظات بعيدة ".

من جانبها قالت الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي لجامعة بني سويف الأهلية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن أعداد كبيرة من طلبة الثانوية العامة تقدموا هذا العام وفوق طاقة كثافة كليات الجامعة، وأغلب الطلبة الذين لم يتم إرسال لهم رسائل كتبوا إيميل "السايبر نت"، الذي قدم منه وليس إيميل الطالب الشخصي.

وأضافت داود، أن الجامعة فاتحة أبوابها يوميا للجميع لتلقي جميع الشكاوى من الطلبة وأولياء الأمور، مؤكدة أن كل كلية تم تخصيص لها يومان لاستقبال الطلبة المتقدمين لها ومناقشة الشكاوى الخاصة بالتقديم وحلها، ولم نمنع أو نغلق الأبواب في وجهة أحد.

من جانه، أوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية لـ"الشروق"، أن كليات القطاع الطبي تقدم لها عدد كبير وننتظر رد الوزارة بزيادة العدد، مؤكدا أن الكليات الأخرى سيتم إرسال الرسائل للطلبة المتقدمين لها حال سماح المجموع بذلك .

وفي نفس السياق أجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية أخرى موسعة داخل الجامعة الأهلية لمتابعة سير العمل، وآليات استقبال الطلاب للالتحاق ببرامج الجامعة الأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجولة بعقد اجتماع طارئ مع منسقي البرامج ومسئولي شئون الطلاب ومسئولي "system" للاطلاع على آخر المستجدات ومتابعة تنفيذ التوجيهات المنظمة وآليات استقبال الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة الأهلية وأولياء أمورهم داخل مدرجات الجامعة، حيث سبق وقد وجه باستقبال الطلاب لكل برنامج في مدرج منفصل يتواجد في تلك المدرج منسق البرنامج ومسئول "system"، وموظف شئون الطلاب للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بمراحل التقديم وحل كل المشكلات على الفور.

وتفقد رئيس الجامعة جميع المدرجات التي تضم الطلاب المتقدمين لكل برنامج على حدة، كما أجرى حواراً مفتوحاً مع الطلاب وأولياء أمورهم، ووجه بتذليل العقبات أمام الطلاب، والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول وتوفير كل وسائل الراحة لهم، وتيسير الإجراءات، مؤكدا أهمية مساعدة الطلاب وتوفير المعلومات اللازمة لهم لتسهيل عملية التقديم، لافتا إلى أن هناك العديد من التخصصات والبرامج الدراسية الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل المختلفة، تم تدشينها تماشياً مع رؤية وأهداف الدولة المصرية.