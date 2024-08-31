تجددت الاشتباكات في مخيم جنين بالضفة الغربية، فجر اليوم السبت، بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط دوي انفجارات، وذلك في اليوم الرابع لما أسمتها إسرائيل العملية العسكرية الواسعة شمال الضفة.

وكانت قوات الاحتلال تهدم جدار وبوابة المقبرة الوحيدة في الحي الشرقي في جنين، كما دهمت قوات الاحتلال منازل في شارع مهيوب بمخيم جنين.

كما أفادت "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال تدفع بمزيد من الآليات والجرافات إلى مناطق عدة في الحي الشرقي بمدينة جنين. كما تمركزت ناقلات جند إسرائيلية على مشارف مخيم جنين للاجئين.

من جهتها، قالت "كتائب شهداء الأقصى- جنين" إن مقاتليها يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بكفر دان في جنين.

وبدورها، أضافت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوة إسرائيلية في بلدة كفر دان غربي مدينة جنين بالضفة الغربية.

وكانت القسام قد نشرت مقطع فيديو عبر منصة "تليجرام"، فجر اليوم السبت، تحت عنوان "جاءكم الرد من جنوب الضفة الأبية يا أبناء اليهودية؛ وللحديث بقية".

وتضمن المقطع مشاهد بثتها القسام سابقا لعمليات نفذها مقاتلوها ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، ويأتي مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة لليوم الرابع على التوالي.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة بينما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم التي تسببت في استشهاد 674 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و200.