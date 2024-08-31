البنوك تبدأ تمويل طلبات استيراد «السلع غير الأساسية» أقل من مليون دولار

بدأت البنوك العاملة فى السوق المصرية تمويل عمليات الاستيراد للسلع غير الأساسية بأقل من مليون دولار، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن المركزى طلب من البنوك حصر بطلبات الاستيراد للسلع غير الأساسية أقل من مليون دولار والأقدم ثم الأحدث.

وبحسب المصادر فإن أغلب هذه الطلبات دخلت بالفعل إلى السوق ولكن لم تسدد قيمتها بالعملة الأجنبية إلى الموردين..

كانت «مال وأعمال ــ الشروق» قد انفردت فى عددها الصادر فى 11 أغسطس الماضى بأن البنوك بدأت تدبير العملة الأجنبية للسلع غير الأساسية استنادا إلى موافقة البنك المركزى.

وقالت المصادر فى ذات الخبر إن البنوك تخطر المركزى مسبقا للحصول على موافقة وهو ما نشرته مواقع وكالات عربية منذ إيام بعد انفراد «مال وأعمال» بقرابة أسبوعين.

ضمت قائمة السلع المحظور استيرادها بتعليمات من البنك المركزى، السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، الفواكه الطازجة، كاكاو، المجوهرات واللؤللؤ، تليفزيونات وأجهزة كهربائية، الملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، إطارات مستعملة وأى شىء مستعمل، المفروشات والأثاث، المعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش)، وسبق للمركزى أن أرسل هذه القائمة من السلع فى مارس ٢٠٢٢ تزامنا مع قرار العمل بالاعتمادات المستندية فقط لعمليات الاستيراد.

أشارت المصادر إلى موافقة المركزى للبنوك بتمويل كل السلع غير الأساسية باستثناء السيارات وذلك لوجود تعليمات من مجلس الوزراء بتقييد عدد السيارات المستوردة كاملة الصنع، مضيفا أن هناك آليات جار دراساتها تنظم عملية الاستيراد للسيارات.

وفى أعقاب تحرير سعر الصرف بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٤ وجه البنك المركزى البنوك بسرعة تدبير العملة لاستيراد ١٧ سلعة موجودة فى الموانئ المصرية وهى الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والأعلاف والسلع الأغذية (اللحوم، الدواجن، الأسماك، لبن البودرة ولبن الأطفال، الشاى، الفول والقمح والعدس والذرة، السمن والزيت) وتقاوى البذور والأسمدة.

وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن فتح الاستيراد لكل السلع مؤشر جيد للسوق ويعكس وجود وفرة من العملة الأجنبية لدى البنوك يتم توجيها لتمويل استيراد هذه السلع.