امرأة تطعن 5 أشخاص في حافلة غربي ألمانيا

قالت شرطة منطقة سيجن-فيتجنشتاين في ألمانيا، الجمعة، إنّ امرأة طعنت خمسة أشخاص في حافلة غربي البلاد.

وذكر البيان الصادر عن الشرطة، أن امرأة طعنت خمسة أشخاص خلال ركوب حافلة في سيجن-إيزرفيلدر، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضافت الشرطة، أن حياة ثلاثة أشخاص في خطر، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة وأصيب الخامس بجروح طفيفة فقط.

وكانت الحافلة متجهة إلى المهرجان في مدينة سيغن، وكان على متنها ما لا يقل عن 40 شخصًا. وألقت الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا للاشتباه في الاعتداء.

وجاء في البيان: «نطلب من المواطنين عدم نشر معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأماكن، ولا سيما عن الهجوم الإرهابي. ليس لدى الشرطة أي معلومات عن هذا الحادث حتى الآن».