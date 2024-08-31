قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الاحتلال إسرائيلي مُصر على استهداف المنظومة الصحية في القطاع، حتى لا يكون هناك ملاذ آمن لتقديم الخدمات الصحية لآلاف الجرحى والمرضى».

وأضاف خلال تصريحات لتليفزيون «العربي»، مساء السبت، أن الاحتلال استهدف منذ 7 أكتوبر الماضي 155 مؤسسة صحية في القطاع، وأخرج 33 مستشفى و64 مركزًا للرعاية الأولية عن الخدمة.

ونوه أن الاحتلال ارتكب أولى مجازره بحق المنظومة الصحية في المستشفى المعمداني، مشيرًا إلى أن مجزرة المعمداني أسفرت عن سقوط أكثر من 500 شهيد وأكثر من 720 جريحًا.

ولفت إلى أن «معاودة الاحتلال استهداف محيط المستشفى المعمداني اليوم، يهدد سلامة الخدمة داخل المستشفى، ويزيد العبء على الأطقم الطبية التي تعمل في ظروف استثنائية قاسية».

وذكر أن «المعمداني المستشفى الوحيد في منطقة غزة الذي يقدم خدمات جراحية وطارئة للمواطنين»، منوهًا أن «الاحتلال يريد نسف جهود كل القطاع الصحي في الشمال والجنوب».

وأشار إلى أن «استهداف المعمداني يأتي في إطار سبق الإصرار والترصد والحرب المفتوحة ضد المنشآت الصحية، حتى لا يسهل تقديم الخدمة ووصول المرضى والجرحى إلى تلك المستشفيات».

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال محيط مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت محيط مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى لاستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن طواقم الإنقاذ والإسعاف تعمل حتى اللحظة على انتشال الشهداء والمصابين جراء القصف.