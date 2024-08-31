بورصة فلسطين: مؤشر القدس تراجع بنسبة 24% منذ بداية الحرب على غزة

قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة، إنَّ مؤشر القدس التابع لبورصة فلسطين تراجع بنسبة 24% منذ بداية الحرب على غزة حتى الوقت الراهن.

وأضاف في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، أن بورصة فلسطين لديها تجارب متنوعة في العيش والتعايش مع الحروب، مؤكدا أن التصعيد الحالي في غزة يمثل الحرب الأطول والأصعب حتى الآن.

وأوضح أن نسب التداول اليومية تراجعت بنحو النصف، إلى نحو 710 آلاف دولار يوميا، مقابل نحو مليون ونصف دولار قبل اندلاع الحرب.

وأشار إلى تراجع القيمة السوقية لبورصة فلسطين بنحو 19% إلى نحو 4 مليارات دولار بنهاية أغسطس الجاري، مقابل 5 مليارات دولار قبل بدء الحرب.

وكشف حليلة أن أبرز القطاعات والشركات التي تأثرت في السوق هي قطاع البنوك، والذي انخفض قيمته بنحو 28%، يليه قطاع الاستثمار، والذي شهد تراجعا بنحو 21%، بحسب تعبيره، مؤكدا أن هذه القطاعات كانت البارزة بشكل أكبر في قطاع غزة.