طبيب أمريكي عائد من غزة: 100 ألف مصاب في حاجة ماسة للخدمات الطبية

قال فيروز سيدهوا الطبيب الأمريكي العائد من قطاع غزة، إنه لا مبرر لاستهداف إسرائيل المستشفيات في غزة وتدمير البنى التحتية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نحو 100 ألف مصاب في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن هناك 1400 من الطواقم الطبية يعملون على تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين في غزة، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي يتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن الوضع في قطاع غزة يتدهور وقوات الاحتلال تستهدف الأطفال يوميا، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تمنع إدخال المساعدات الطبية، وأن هناك نقصًا كبيرًا في الإمدادات الصحية.

وتابع: «نطالب الولايات المتحدة بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار حتى يتم تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال».