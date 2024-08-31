مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين في انفجار محطة غاز بمدينة عدن

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 15 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، مساء الجمعة، في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "اندلع حريق هائل إثر انفجار محطة غاز بمديرية المنصورة، شمالي مدينة عدن، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين".

وأكد شهود عيان، أن الانفجار خلف دمارا هائلا في المحلات والمباني المجاورة، "فيما لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء انفجار محطة الغاز الواقعة في حي سكني مكتظ بالسكان.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذي تم رصدهم في عدد من مشافي عدن "بلغ 18 مصابا، إصابات بعضهم بالغة".

وأوضح البيان، أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الانفجار وباشرت بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث.

في السياق ذاته، قام أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار، حيث "أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن بن مبارك "وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية".

وشدد رئيس الحكومة، على معاقبة كل مسئول "يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان".