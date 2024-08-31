أونروا تؤكد جاهزيتها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال وتحذر من استهداف المنطقة الإنسانية

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، استعداد جميع المنظمات والكوادر الطبية لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدًا الأحد، بمشاركة آلاف من الكوادر الطبية التي قامت الوكالة بتدريبهم خصيصا لهذه المهمة.

وأوضح أبو حسنة في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "TEN" مساء السبت، أن الحملة تستهدف تطعيم 640 ألف طفل في قطاع غزة، وستركز في مرحلتها الأولى -والتي ستستمر لمدة 3 أيام قابلة للتمديد ليوم إضافي- على وسط القطاع، حيث يتركز حوالي 1.8 مليون نسمة ضمن مساحة لا تتجاوز 30 كيلومتر مربع.

وشدد على جاهزية "أونروا" للشروع في الحملة صباحا، والتي ستتم من خلال 100 نقطة طبية متنقلة ستجوب مراكز الإيواء والخيام، بالإضافة إلى الدعم والمساعدة التي ستقدمها بعض المنظمات.

وحذر "أبو حسنة"، من مغبة استهداف المناطق التي ستشهد عمليات التطعيم، قائلا إن "حدوث ذلك سيؤدي إلى كارثة حقيقية ومصيبة كبرى"، في ظل وجود أعداد كبيرة من الأطفال ضمن مساحة ضيقة للغاية لا تتجاوز 11% من مساحة القطاع، والتي أصبحت تعرف بـ"المنطقة الإنسانية" لتطعيم الأطفال.