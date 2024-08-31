 السيطرة على حريق بمبنى تابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في بني سويف - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق بمبنى تابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في بني سويف

مصطفى عطية:
نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 11:43 م | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 11:43 م

قالت وزارة الداخلية إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق بالدور الأرضى بمبنى خدمات تابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى سويف دون حدوث ثمة إصابات.

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