السيطرة على حريق بمبنى تابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في بني سويف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الداخلية إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق بالدور الأرضى بمبنى خدمات تابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى سويف دون حدوث ثمة إصابات.