السيطرة على حريق بمبنى تابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في بني سويف

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قالت وزارة الداخلية إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق بالدور الأرضى بمبنى خدمات تابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى سويف دون حدوث ثمة إصابات.