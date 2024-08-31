رئيس اللجنة الفنية للتطعيم ضد شلل الأطفال بغزة يستعرض تفاصيل الحملة ومستهدفاتها

أعلن رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة الدكتور مجدي ظهير، انطلاق الحملة الوطنية للتطيعم ضد شلل الأطفال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذا الوباء، مؤكدا بدء العمل منذ لحظة تشخيص وجود الفيروس.

وأشار إلى تشكيل اللجنة الفنية لمتابعة الإعداد والتخطيط وخطط التنفيذ للحملة للوصول في نهايتها للمرجو منها، وهو تطعيم 90% على الأقل من أطفال غزة من عمر يوم وحتى أقل من عمر 10 سنوات.

وأكّد أنه يتم العمل للقضاء على وباء شلل الأطفال في قطاع غزة من خلال إعداد خطة محكمة على الأرض.

وأوضح أن الخطة تتمثل في تشكيل فرق ميدانية وثابتة وتحت إشراف مشرفين متخصصين لتنفيذ هذه الخطة على الأرض.

وذكر أن الخطة تبدأ باستهداف الأطفال في المحافظة الوسطى بالفترة من 1 سبتمبر وحتى الـ4 من سبتمبر، وتنتقل إلى المنطقة الجنوبية وتشمل محافظة خان يونس ورفح في الفترة من الـ5 سبتمبر لـ 8 سبتمبر، وثم تنتقل حملة إلى محافظات غزة والشمال في الفترة من الـ9 من سبتمبر لـ 12 سبتمبر.

وأكد أنه تتخلل هذه الفترة الزمنية فرقًا ستكون متواجدة في جميع المؤسسات الصحية الثابتة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية ووكالة «الأونروا» والمؤسسات الدولية.

وشدد على أنه ستكون هناك فرق ميدانية ستجوب كل أحياء قطاع غزة بما فيها المعسكرات ومناطق تواجد النازحين والمناطق الخالية أيضًا من السكان، مضيفًا: «سنجوب المناطق ونؤمن تطعيم الأطفال باللقاح بالفئة المستهدفة».

وعن طريقة تطعيم الأطفال بلقاح ضد شلل الأطفال، قال: «نستخدم اللقاح الذي يعطى للأطفال على شكل نقطتين بالفم وهذا اللقاح المستخدم آمن وسليم ومعتمد من منظمة الصحة العالمية واستخدم في عدد كبير من دول العالم بملايين الجرعات وهذه الحملة السبيل الوحيد للقضاء على هذا الوباء الخطير».

وشدد على ثقة وزارة الصحة الفلسطينية، في الوصول لكل الفئة المستهدفة من خلال هذه الحملة واستجابة الشعب الفلسطيني وتنفيذ هذه الحملة والوصول للهدف المرجو وهو القضاء على الوباء، مؤكدًا أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة تنطلق غدًا وتنتهي 12 سبتمبر ويليها حملة أخرى بنفس ترتيب الأيام والمناطق المستهدفة والتي تبدأ يوم 17 سبتمبر.