أديل تختتم سلسلة حفلاتها في ميونخ اليوم

تختتم المغنية البريطانية الشهيرة أديل، سلسلة حفلاتها في مدينة ميونخ الألمانية، اليوم السبت.

وستقيم أديل، اليوم، آخر حفل من حفلاتها العشر في ستاد مؤقت أُعد خصيصا لها في أرض المعارض بميونخ. وحضر مئات الآلاف من المعجبين بأديل حفلاتها في عاصمة ولاية بافاريا.

وتقيم أديل - المعروفة بأنها لا تحب القيام بجولات وكانت آخر مرة قدمت فيها عرضا في البر الرئيسي لأوروبا عام 2016 - حفلاتها في ميونخ في ستاد مصمم بالكامل ليناسب احتياجاتها وتم تنسيق كل شيء به باللونين الأبيض والأسود فقط ليتماشى مع مظهر أديل في الحفلات. ويتسع الاستاد لأكثر من 70 ألف متفرج.

ويبدو أن الحفلات في ميونخ كانت الفرصة الأخيرة حاليا لحضور حفلات حية لأديل -36 عاما-، حيث أعلنت أنها تريد أن تأخذ استراحة أطول بعد ختام جولتها.