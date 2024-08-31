 ضبط 14 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية على الأسواق في مطاي بالمنيا - بوابة الشروق
السبت 31 أغسطس 2024 12:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ضبط 14 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية على الأسواق في مطاي بالمنيا

ماهر عبدالصبور :
نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 11:37 ص | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 11:37 ص

نظم مركز مطاي بمحافظة المنيا حملة تفتيشية على الأسواق لمراقبة ومتابعة الأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 مخالفة تموينية، وذلك بالتنسيق بين التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح عويس قاسم رئيس مركز مطاي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 14 مخالفة متنوعة ما بين: "إدارة بدون ترخيص - منتجات غذائية بدون بيانات - عدم وجود شهادة صحية - عدم إعلان عن الأسعار - لحوم غير صالحة - تعدي وتعطيل – اشتراطات صحية".

وتم ضبط 280 عبوة أدوية بيطرية، و10 شكائر أعلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك