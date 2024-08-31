ضبط 14 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية على الأسواق في مطاي بالمنيا

نظم مركز مطاي بمحافظة المنيا حملة تفتيشية على الأسواق لمراقبة ومتابعة الأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 مخالفة تموينية، وذلك بالتنسيق بين التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح عويس قاسم رئيس مركز مطاي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 14 مخالفة متنوعة ما بين: "إدارة بدون ترخيص - منتجات غذائية بدون بيانات - عدم وجود شهادة صحية - عدم إعلان عن الأسعار - لحوم غير صالحة - تعدي وتعطيل – اشتراطات صحية".

وتم ضبط 280 عبوة أدوية بيطرية، و10 شكائر أعلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.