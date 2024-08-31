الدفاع المدني بغزة عن أطفال القطاع: من لم يُستشهد بالقصف سيموت بالجوع والأمراض

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في استهداف المنازل بالقطاع، مشيرا إلى أن منطقة خان يونس تشهد قصفًا عدوانيًّا عنيفًا ومستمرًا من قبل آليات الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الاحتلال استهدف أحد المنازل في المنطقة الوسطى ما أدى إلى استشهاد عائلة كاملة.

وأشار إلى أن بعض المناطق بخان يونس التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشل منها قرابة أكثر من 40 فلسطيني.

وأوضح أن الاحتلال استهدف منزلًا بمنطقة حي الزيتون وأدى ذلك إلى استشهاد أب وأم وطفل من أطفالهـم، لافتا إلى أن طواقم الدفاع المدني ترصد مشاهد صعبة.

وأفاد بأن أغلب الجثامين التي يتم انتشالها من المنازل المستهدفة للأطفال وللنساء تكون أشلاء لا يمكن التعرف عليها.

ولفت إلى أنه مهما تحدثت وسائل الإعلام وحاولت نقل الصورة والمشهد فلا يمكنها وصف المشاهد المروعة التي يراها المواطنين بقطاع غزة، مؤكدا أن الأطفال إن لم تمت من القصف على المنازل والخيم فستموت بسبب نقص الطعام والجوع والأمراض الجلدية والأوبئة المنتشرة.

وتابع: «قوات الاحتلال تمنع دخول الطعام والخضروات والمجمدات واللحوم إلى مناطق الشمال».

وأفاد بأن قوات الاحتلال وهي تمنع دخول الأغذية من ناحية، فهي تسمح بإدخال اللقاحات ضد شلل الأطفال وتطعيم أطفال غزة خوفًا على جنودها من الفيروس.

الدفاع المدني الفلسطيني: الأطفال في غزة تموت من شدة الجوع والأمراض الجلدية