شهد يوم 31 أغسطس، على مدار التاريخ، عددا من الأحداث البارزة، بينها مصرع الأميرة ديانا وزلزال شديد القوة وإنهاء الوجود الروسي في جزء من ألمانيا، فضلاً عن إنهاء مهمة قتالية أمريكية في العراق.

وفي السطور التالية، تستعرض وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أبرز الأحداث التي شهدها يوم 31 أغسطس.

والبداية عام 1881، حيث بدأت أول بطولة تنس أمريكية للرجال بمدينة نيوبورت في ولاية رود آيلاند الأمريكية. وعام 1886، دمر زلزال بقوة تقدر بـ7.3 درجة بمدينة شارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية، حيث لقي ما لا يقل عن 60 شخصا مصرعهم.

وفي 1962، استقلت دولة ترينيداد وتوباجو في الكاريبي عن الحكم الاستعماري البريطاني. وفي 1980، ولدت حركة التضامن العمالية البولندية باتفاقية جرى توقيعها في مدينة جدانسك، والتي أنهت إضراباً استمر 17 يوماً.

وعام 1992، استسلم الانفصالي راندي ويفر إلى السلطات في أيداهو، منهيًا بذلك حصار استمر 11 يوماً من قبل عملاء فيدراليين، والذي أودى بحياة زوجة ويفر وابنه ونائب مارشال أمريكي.

وعام 1994، أنهت روسيا رسمياً وجودها العسكري في ألمانيا الشرقية سابقاً والبلطيق بعد نصف قرن.

وفي عام 1997، لقيت ديانا، أميرة ويلز، مصرعها عندما تحطمت السيارة التي كانت تستقلها في باريس مع صديقها دودي الفايد والسائق هنري بول (الذي تبين أنه كان مخموراً وقت وقوع الحادث).

وعام 2006، استعادت السلطات النرويجية لوحة الفنان إدفارت مونك "الصرخة" بعد سرقتها قبل ذلك بعامين.

وفي 2010، أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إنهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق، دون إعلان أي نصر بعد سبعة أعوام من إراقة الدماء وقال لأولئك المنقسمين بشأن الحرب في بلاده وحول العالم: "حان الوقت لقلب الصفحة".

وفي عام 2019، شن مسلح عملية إطلاق نار امتدت لعشرة أميال بين مجتمعي ميدلاند وأوديسا في تكساس، مما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص قبل أن تقتل الشرطة المسلح أمام سينما في أوديسا.