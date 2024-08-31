متحدث الجامعة العربية: القوى الكبرى لا تزال تمنح الاحتلال مظلة الحماية

قال جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة العربية، إن «هناك تحركات من الجانب العربي، لاحتواء ما يجري في قطاع غزة، ومنع توسع الصراع».

وأضاف رشدي، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: «نحن اليوم أمام حالة عجز من المجتمع الدولي بسبب ما يجري في الأراضي الفلسطيني».

وذكر أن «الجانب العربي يؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية»، لافتاً إلى أن القوى الكبرى لا تزال تمنح الاحتلال الإسرائيلي مظلة الحماية، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة من الجانب العربي.

ولفت المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن القضية الفلسطينية ستتصدر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل، والمزمع عقده في شهر سبتمبر.