وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان استعدادات تشغيل المرحلة الثانية بمشروع ممشى أهل مصر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الاستعدادات الجارية لتشغيل المرحلة الثانية بمشروع "ممشى أهل مصر"، بمحافظة القاهرة، ويرافقهما، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد عادل، رئيس جهاز ماسبيرو، ومسئولو الهيئة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى مسئولية مشروع "ممشى أهل مصر" على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير متنزهات للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بتطبيق المبادئ التي تضمن الحفاظ على جودة الممشى من خلال الحفاظ على المسطحات الخضراء وأماكن جلوس المواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة ونظافة الممشى، للحفاظ على الممشى فى أفضل حالة، حتى يتمتع به جموع المصريين.

وأشار وزير الإسكان إلى تشغيل المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر"، وتضم: ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش، ومطاعم، وكافيتريات، ومحال تجارية، وجراجات ومدرجات، ومسرحا، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

وأضاف أن المرحلة الثانية تشتمل على الجزء الجنوبي (كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر - كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو)، والجزء الشمالي (كوبرى إمبابة الى كوبرى الساحل)، ويضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش ومطعما عائما، وكافيتريات، ومحال تجارية، ومبانى للخدمات، ومدرجات ومسارح، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.