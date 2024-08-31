يختتم برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافي، فعالياته مساء اليوم السبت، على مسرح ساحة العناجر، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، والتي تقدم العرض المسرحي "فرحة" من إنتاج الأكاديمية.

وتقام فعاليات البرنامج الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا".

وانطلقت أمس الجمعة، فعاليات الليلة الثانية عشرة للبرنامج حيث أحيتها الفنانة فاطمة عادل بمصاحية فرقتها الموسيقية.

وقدمت في حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج، مجموعة من أغاني التراث الشعبي الأصيل، منها "اه يا للي، وإن كنت لي وأنا ليك، وجابلي العنب، وسلم علي، وبتناديني تاني ليه، وكان زمان، ودقت على الرأس طبول، ويا حلاوة أم إسماعيل".