مستشفى جنين: إيقاف العمل بقسم غسيل الكلى بعد تدمير إسرائيل لخط الكهرباء

أعلنت إدارة مستشفى جنين الحكومي، إيقاف العمل في قسم غسيل الكلى، بعد التنسيق للمرضى، مع وزارة الصحة، والمحافظة وإقليم حركة فتح، ونقابة النقل وتأمين وسائل نقل مجانية إلى المراكز الطبية في نابلس، لحين الانتهاء من الأزمة الحالية.

وأوضحت في بيان، نقلته وكالة «وفا»، أن إيقاف العمل جاء بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، بسبب تدمير خط الكهرباء المزود له، ولأن المولدات الكهربائية الحالية، تعمل منذ 4 أيام متواصلة على التوالي.

وأضافت: «وحيث إن الأحمال الرئيسية تفوق قدرة المولدات الكهربائية قمنا بدمج عدة أقسام مع بعضها، وإيقاف التكييف، وتشغيل محطات الأوكسجين جزئيا».

من جانبها، حذرت الحكومة الفلسطينية من استمرار حصار قوات الاحتلال للمستشفيات في جنين، وخروج بعض الأقسام عن الخدمة، والمخاطر التي تهدد حياة مرضى غسيل الكلى سواء المتواجدون داخل المستشفى، أو من يعيق الاحتلال وصولهم إلى أقسام الطوارئ وغسيل الكلى.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، طالبت الحكومة في اتصالاتها منظمات الصحة الدولية والصليب الأحمر ومختلف هيئات الأمم المتحدة للتوجه إلى جنين، والضغط باتجاه رفع الحصار عن المستشفيات، وتعطيل عمل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

وحذرت الحكومة من مخططات حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية في استهدافها للمخيمات ودعوات بعض قادتها لتهجير المواطنين الفلسطينيين، مطالبة دول العالم بتحركات جدية لمزيد من الضغط على حكومة الاحتلال.

وبالتزامن، تشرف لجنة الطوارئ في المحافظة على تلبية ما أمكن من احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة في المحافظة، فيما تقوم طواقم وزارة التنمية الاجتماعية بتوزيع حوالي 20 شاحنة من الطرود الغذائية في طولكرم وجنين، وسيتبعها تدخلات ومساهمات أخرى لتعزيز صمود المواطنين.

وأشادت الحكومة بتكاتف أبناء شعب فلسطين في جنين وطولكرم وهبتهم لتقديم المواد الغذائية واحتياجات إخوانهم في مخيمات نور شمس وطولكرم ومخيم جنين والحارة الشرقية من المدينة.