قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيخصص جلسة داخل الأستوديو بعد إقرار قانون الإجراءات لشرحه بصورة موسعة وأكثر وضوحًا للمواطنين.

ووجه أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، الدعوة إلى النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لحضور الجلسة.

وعلق داوود على دعوة الإعلامي، بالقول: «هتعملوا جلسة جوا الأستوديو ولا هتعملوا معايا زي ما كنت في لندن وسبتوني تلت أرباع ساعة وفي الآخر مدخلتونيش»، بحسب تعبيره.

وأعرب «أديب» عن اعتذاره للنائب بسبب ما حدث، قائلًا: «والله دي حاجة ليها علاقة بالقمر الصناعي مكنتش بسببي، أنا آسف وأدينا عوضناها النهاردة».

وأبدى النائب تفهمه لما حدث معه على الهواء، مشددًا على أحقية الرأي العام المصري في مناقشة القانون الذي وصفه بـ«الكبير والمهم».

وأضاف: «نتمنى أن يرى القانون النور، والمناقشات الجارية أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تُستكمل على النحو الذي تسير على أساسه، ونتلقى كل تعديل يمكن أن يبادر به كائنًا من كان على أي نص وصلنا له في أعمال اللجنة الفرعية أو التشريعية».