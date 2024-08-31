نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم زيارة لمعهد الدراسات العليا والبحوث للاطلاع على المجالات البحثية

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، زيارة لمعمل الخلايا الشمسية بمعهد الدراسات العليا والبحوث، التابع لجامعة الإسكندرية، وذلك للاطلاع على المجالات البحثية والإمكانيات المتاحة لتدريب المهندسين، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة، والمهندس محمد السعدي، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق كوادر هندسية مؤهلة تلبي الاحتياجات الوطنية والإقليمية، وكذلك سوق العمل في مجال الاستدامة وخطة الدولة 2030.

وتم خلال الزيارة، الاتفاق بين الجانبين على دراسة إمكانية عمل إطار للتعاون المشترك في مجال التدريب حول موضوعات: "الخلايا الفوتوفلطية من النظرية إلى الأنظمة، وحصاد المياه الجوية، والمكثفات الفائقة السعة، والتطبيقات الصناعية للطاقة الشمسية، والتطبيقات الزراعية للطاقة الشمسية". وكان في استقبال وفد المهندسين، الدكتور معتز سليمان، خبير الطاقة الشمسية والمواد الإلكترونية، والمهندسة أمل السكري، المدرس المساعد بقسم علوم المواد، بمعهد الدراسات العليا والبحوث، التابع لجامعة الإسكندرية.