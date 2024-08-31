اختفاء طائرة هليكوبتر روسية في أقصى شرق البلاد

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أفادت بيانات أولية من وكالة النقل الجوي الاتحادية بأن طائرة هليكوبتر روسية اختفت فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم السبت، إن الطائرة تحمل طاقما مؤلفا من ثلاثة أفراد و19 راكبا

وأقلعت الطائرة إم.آي-8تي من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاجيتس، ولم ينجح التواصل مع طاقمها في الموعد الذي كان محددا.

في شأن روسي آخر، قال حاكم منطقة بيلجورود بجنوب غرب روسيا فياتشيسلاف جلادكوف، إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 46 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة بيلجورود بالمنطقة في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأضاف جلادكوف، أن 37 من المصابين نقلوا إلى المستشفى، ومنهم سبعة أطفال.

وأظهر مقطع مصور نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ملتقط من داخل سيارة ويُفترض أنه يظهر الهجوم، سيارة أخرى تنفجر في أثناء تحركها على الطريق.

وبعد ثوانٍ، شوهد انفجار على الجانب الآخر من الطريق.

وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على تيليجرام، إنها فتحت تحقيقا جنائيا بشأن هجوم بيلجورود.

وأفادت السلطات أيضا، بأن امرأة أصيبت اليوم السبت خلال قصف أوكراني لمدينة شيبكينو الحدودية في منطقة بيلجورود.

وتقول أوكرانيا وروسيا إنهما لا تتعمدان استهداف المدنيين في الحرب التي بدأت عندما أرسلت روسيا آلاف القوات إلى جارتها الأصغر في فبراير 2022.