قوات الاحتلال تمنع وصول المياه إلى مستشفى جنين الحكومي

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني في جنين من الوصول إلى مستشفى جنين الحكومي.

وقال مدير مركز الدفاع المدني في جنين ضرغام زكارنة، إن جيش الاحتلال المتمركز أمام بوابة المستشفى الحكومي منع طواقم الدفاع من نقل المياه إلى داخل المستشفى، حيث يحتاج قسم غسيل الكلى إلى 100 كوب يوميا من المياه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ولليوم الرابع على التوالي يعاني مستشفى جنين الحكومي من نقص شديد في المياه، بسبب تدمير خط الماء الرئيسي المغذي له بفعل عدوان الاحتلال.

بدوره، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تقييما للوضع مع قادة القيادات الإقليمية وقادة هيئة الأركان العامة، حول النشاط في كل القطاعات، ومتابعته للأحداث في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد هاليفي، "استمرار الجهود الهجومية لإحباط الإرهاب، والجهود الدفاعية في المستوطنات والطرق ومنطقة التماس، فضلا عن زيادة يقظة وجاهزية القوات في نهاية الأسبوع"، وفق تعبيره.

وقال إن عملية الإجراءات المضادة في منطقة جنين، تهدف إلى منع ما سماها الهجمات الإرهابية كما حدث في وقت مبكر من صباح السبت (في غوش عتصيون).

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال أن منفذي الهجوم المزدوج في عتصيون خططا لتفجير سيارتين بشكل متزامن في موقعين، لافتا إلى أن هويتي منفذي هجومي غوش عتصيون وانتماءاتهما التنظيمية لا تزال قيد التحقيق.

وأفاد بإصابة 3 ضباط بينهم قائد لواء، جراء محاولة تفجير سيارة مفخخة مفرق غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع هجوم في مستوطنة كرمي تسور القريبة.