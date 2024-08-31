المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: استشهاد أكثر من 16 ألف طفل و115 رضيعا منذ 7 أكتوبر

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم السبت، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لليوم 330.

وقال عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن جيش الاحتلال ارتكب 3537 مجزرة، أسفرت عن استشهاد وفقدان 50 ألفًا و691 شخصًا، وإصابة 94 ألفًا و60 إصابة.

وأشار إلى وصول 40 ألفًا و691 شهيدًا إلى المستشفيات، بينهم 16 ألفًا و673 طفلًا، و11 ألفًا و269 امرأة، 82 من أطقم الدفاع المدني، و172 صحفيًا.

ولفت إلى أن 115 طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية، قائلًا إن 36 شخصًا استشهدوا نتيجة المجاعة.

ونوه أن 69% من ضحايا الاحتلال من الأطفال والنساء، لافتًا إلى أن «الاحتلال أقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات تم انتشال 520 شهيدًا منهم».

وذكر أن الاحتلال استهدف 177 مركزاً للإيواء، منوهًا أن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، وأن هناك 3500 طفل معرّضون للموت؛ بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

وحذر من أن هناك 12 ألف جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، مضيفًا أن 10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج، وأن هناك 3 آلاف مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

وأفاد بإصابة مليون و737 ألفًا و524 شخصًا بأمراض معدية نتيجة النزوح، مشيرًا إلى تسجيل 71 ألفًا و338 حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.