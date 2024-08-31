صدر حديثا ديوان "صخب الصمت" للشاعر محمود يسري حلمي، ضمن إصدارات سلسلة أصوات أدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يمثل الديوان في مجمله احتفاء بالذات في هواجسها وآمالها وإحباطاتها وأسئلتها الوجودية التي تتبدى كثيرا في نصوصه، فالجزئيات المحيطة بالذات الشاعرة تمثل منطلقات للمعرفة والأسئلة الملحة، وما تثيره من جدل.

يضم الديوان 48 قصيدة منها "الخفافيش، حصار، مراقصة، استفق، حالتان، شيء ما، احتراق، صهيل، موعد، الزمن الشرير، تساؤلات سفر الطرد، اندهاشات، هلال، أصداء، رمل، شبح، قمر، بورتريه، أنا الصمت، وهم الدوام ودوام الوهم، غموض، أزهار سوداء، صدى، ثرثرة، القط، لما فتحت عيوني، الهامش والشعاع، شذرات من حدقة القلب، رؤيا كابوس الصمت، النهر والحلم" وغيرها.

من قصيدة "رمل" نقرأ: قبضت على عمري لآلاف الفراسخ ولما عييت منذ بعض عقود حاولت بسط جماع كفي كانت السلاميات قد تخشبت وتبينت أنني لم أكن قابضا على غير حفنة من الرمل انسربت إلا بضع حبيبات ما زالت عالقة في شقوق الراحة

وفي قصيدة "ثرثرة" يقول الشاعر: ثرثووا كما تشاءون أو كما يحلو لكم ما وسعتكم الثرثرة فماذا تفعلون إذا لم تثرثروا وكيف ستحصلون على لقب فيلسوف فلتثرثروا ولديكم سبب بسيط جدا وقوي جدا إنني أومن إلى حد الموت بحقوق الإنسان سلسلة "أصوات أدبية" تعنى بنشر أعمال الأدباء في الشعر والسرد، وهي إحدى سلاسل إصدارات الإارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، تصدر برئاسة التحرير الشاعر إبراهيم عبد الفتاح مدير التحرير شعبان ناجي، سكرتير التحرير سحر جابر.

والغلاف محمد بحيري.

وصدر مؤخرا عن السلسلة ديوان "باحبك هروبا من الانتحار" لمصباح المهدي، رواية "بنات الملح" لمنال السيد، "صديقان وفتاة ميتة" لمحمد الشاذلي.