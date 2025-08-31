 نتنياهو ساخرا بشأن محاولة اغتيال أبو عبيدة: إعلان حماس عن مقتله لن يأتي.. يبدو أنه لم يتبقَ أحد ليعلن ذلك - بوابة الشروق
الأحد 31 أغسطس 2025 4:31 م القاهرة
نتنياهو ساخرا بشأن محاولة اغتيال أبو عبيدة: إعلان حماس عن مقتله لن يأتي.. يبدو أنه لم يتبقَ أحد ليعلن ذلك

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 4:26 م | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 4:26 م

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بشأن ما يتردد عن اغتيال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ساخرا من أن "إعلان حماس نبأ (مقتل) أبو عبيدة لن يأتي، ويبدو أنه لم يتبقَ أحد ليعلن ذلك".

وجاءت تصريحات نتنياهو التي نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بشأن مقتل أبو عبيدة المعروف بظهوره ملثما في المناسبات العامة وفي تسجيلات مقاطع الفيديو، خلال اجتماع حكومي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء أمس السبت إنه استهدف مسؤولا بارزا في حركة حماس بمدينة غزة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة استهدفت أبو عبيدة.

ومن جانبها، أفادت هيئة الدفاع المدني التابعة لحماس باستشهاد ما لا يقل عن سبعة أشخاص في هجوم وقع غرب مدينة غزة.

وتواصل إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة غزة رغم التحذيرات من حدوث كارثة إنسانية، حيث شوهدت قواتها على مشارف المدينة أمس الأول الجمعة.

وحذرت منظمات الإغاثة من أن سكان المدينة لا يمكن إجلاؤهم بأمان إلى جنوب القطاع المدمر.

