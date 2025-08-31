صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ أنشطة توعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مدحت وهبة المتحدث باسم صندوق مكافحة الإدمان، إن البرنامج الوقائي يمثل أهمية كبرى لدى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات» على قناة «النهار»، أنه تم بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة إطلاق مبادرة إنشاء أندية الوقاية من الإدمان بمراكز الشباب بالمحافظات.

وأوضح أن المرحلة الأولى تستهدف عشر محافظات لنشر التوعية ورفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة في أكثر من 1600 مركز شباب بالمرحلة الأولى.

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ أنشطة توعوية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، بينها أنشطة لرفع الأاطفال عبر ورش حكي وألعاب تفاعلية لرفع الوعي بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات.

ونوه بأنه سيتم تنفيذ أنشطة لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض عن المخدرات مثل مقولة أن الحشيش ليس إدمانًا وأن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من البيانات المغلوطة.



وأطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة " أندية الوقاية " وهى مقرات جديدة للصندوق داخل مراكز الشباب.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز سبل الوقاية والحماية بين الشباب والأطفال والأسر من المترددين على النوادي ومراكز الشباب بالمحافظات.



