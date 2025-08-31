الخارجية الفلسطينية: قرار واشنطن منع الوفد الفلسطيني مؤسف ويتعارض مع القانون الدولي

أعرب السفير عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، عن أسفه الشديد لقرار الإدارة الأمريكية منع الوفد الفلسطيني من دخول نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: «نأسف ونستغرب من هذا التصرف المؤسف للإدارة الأمريكية».

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر «TEN» على عدم وجود أي «مبررات أو أسباب» موضوعية لهذا التصرف، مضيفا أن الوفد الفلسطيني «لا يذهب للسياحة»؛ ولكن لتمثيل قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه أمام المجتمع الدولي.

ودعا الولايات المتحدة إلى التراجع عن خطوتها، مؤكدا أن القرار لا يتعارض وحسب مع القانون الدولي؛ ولكنها أيضا تخالف الدستور الأمريكي نفسه واتفاقية المقر الموقعة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والتي تُلزم واشنطن بتسهيل وصول الوفود إلى مقر المنظمة.

وأشار إلى القرار تعد مخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد على عدم أحقية الدولة المضيفة في منع الوفود من الوصول إلى الأمم المتحدة قائلا: «هي مخالفة واضحة للقانون الدولي، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتراجع عن مثل هذه الخطوة».

وأكد أن هذه الخطوة «لن تستطيع أن تعيق أي شيء»؛ لكنها تُظهر واشنطن «بمظهر المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني»، وتثبت أنها «ليست معنية بأن تكون وسيطا» في حل الصراع.

وأضاف أن مثل هذا التصرف «سوف يعزل الولايات المتحدة عن قدرتها على لعب دور كبير في حل النزاع العربي الإسرائيلي».

وأكد أن الأمم المتحدة ستتواصل مع الخارجية الأمريكية لحثها على احترام اتفاقية المقر، مضيفا أن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها لإيصال صوت فلسطين في كافة المحافل الدولية رغم كل العقبات.