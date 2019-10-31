 مسؤولون يابانيون: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا - بوابة الشروق
الخميس 31 أكتوبر 2019 12:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

مسؤولون يابانيون: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:11 ص | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:11 ص

قال مسؤولون حكوميون يابانيون، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا.

ذكرت ذلك هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، ولم تشر الإذاعة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك