مسؤولون يابانيون: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا

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قال مسؤولون حكوميون يابانيون، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا.

ذكرت ذلك هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، ولم تشر الإذاعة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.