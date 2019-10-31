يحيي العالم في 31 أكتوبر، اليوم العالمي للمدن، الذي حددته الأمم المتحدة منذ عام 2013؛ لتعزيز انتشار التحضر على مستوى العالم وتشجيع الدول على التعاون ونبذ العنف والحد من الأضرار واستغلال الثروات.

ومع الاحتفال باليوم العالمي للمدن، تستعرض "الشروق" أكثر الأماكن خطورة في العالم.

وحسب ما جاء في موقع "world population review"، فإن هناك ما يقرب من الـ50 مدينة حول العالم تعد الأخطر لانتشار الجريمة فيها، مثل مدينة لوس كابوس التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الخطورة وهي تقع بالمكسيك، ويصل معدل القتل فيها لـ111.3 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، وفي المرتبة الثانية تأتي مدينة كاراكاس في فنزويلا، حيث إن معدل القتل فيها يصل إلى 111.2 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.

أما عن مدينة أكابولكو المكسكية، فهي صاحبة المرتبة الثالثة ويصل معدل القتل فيها إلى 107.0 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، فيما احتلت ولادي البرازيلية المرتبة الرابعة بمعدل قتل 102.6 وفاة لكل 100 ألف شخص.

وفي المرتبة الخامسة، تأتي مدينة تيخوانا المكسيكية بمعدل قتل 100.8 وفاة لكل 100 ألف شخص، وفي السادسة كانت لاباز المكسيكية بمعدل قتل 84.8 وفاة لكل 100 ألف شخص.

واحتلت فورتاليزا في البرازيل المرتبة السابعة بمعدل قتل 83.5 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، فيما عادت المكسيك لتحتل المركز الثامن بمدينة سيوداد فيكتوريا التي وصل القتل فيها إلى 83.3 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، فيما جاءت سيوداد غويانا البرازيلية في المرتبة التاسعة بمعدل 80.3 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، واستمرت البرازيل والمكسيك في احتلال القائمة حتى المرتبة الثانية عشر، لتأتي في الثالثة عشر مدينة سانت لويس الأمريكية بمعدل قتل 65.8 وفاة لكل 100 ألف شخص، وجاءت بعدها كيب تاون في جنوب إفريقيا بـ62.3 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.

وجاءت في المراتب الأخرى في أكثر المدن خطورة، مدينة ماتورين في فنزويلا بمعدل قتل 54.4 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، ومدينة كالي في كولومبيا بمعدل القتل 49.6 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.