زعيم المعارضة في بتسوانا يشكك في نزاهة الانتخابات ويسعى للطعن عليها

قال زعيم المعارضة الرئيسي في بوتسوانا إن الانتخابات الوطنية التي أجريت الشهر الجاري، وفاز بها الحزب الحاكم بهامش كبير بصورة غير متوقعة، قد تم تزويرها وإنه يعتزم الطعن عليها أمام المحكمة لتجنب الاحتجاجات العامة المحتملة.

وشكك دوما بوكو، زعيم تحالف المعارضة من أجل التغيير الديمقراطي، في سلامة قائمة الناخبين، وقال إن العديد من أنصار تحالفه، بمن فيهم زوجته، تم إبعادهم عن صناديق الاقتراع بسبب أخطاء ارتكبتها اللجنة الانتخابية المستقلة. وقال إن عدد الناخبين مبالغ فيه أيضا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ومدد حزب بوتسوانا الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس موجويتسي ماسيسي، سيطرته على السلطة المستمرة منذ 53 عامًا من خلال الفوز في 38 من أصل 57 دائرة انتخابية في 23 أكتوبر.

وعاد الحزب، الذي تولى السلطة في البلاد منذ استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1966، لتحقيق نتائج قوية بعد أسوأ أداء انتخابي للحزب في عام 2014.

وتم ذلك رغم الاقتتال الداخلي بين صفوفه ومجموعة من الأمراض الاجتماعية التي تتراوح بين عدم المساواة وارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. وفاز تحالف المعارضة من أجل التغيير الديمقراطي بـ 15 مقعدا، مقارنة بـ 17 مقعدا عام 2014.

وقال بوكو، المحامي البالغ من العمر 50 عاما، في مقابلة في مكتب وكالة بلومبرج في جوهانسبرج أول أمس الثلاثاء:"يجب أن نضع ثقتنا في المحاكم"، مضيفا أنه قلق بشأن رد الفعل المحتمل لأنصاره. وأوضح: "إذا فقد الناس ثقتهم في العملية الانتخابية، فما الخطوات التي سيتخذونها لتغيير الحكومة؟".