إسرائيل تعترض قذيفة من قطاع غزة وتهاجم هدفا لحماس

قال الجيش الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت قذيفة أطلقت من قطاع غزة مساء اليوم الخميس، مضيفًا أنها لم تتسبب في حدوث أي إصابات بشرية أو أضرار في الممتلكات، وفقا لصحيفة "هأارتس" الإسرائيلية.

وقالت وحدة الناطقين باسم الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار من الصواريخ انطلقت في عدة مجتمعات على الحدود مع غزة.

وأفاد العديد من السكان المحليين أنهم سمعوا انفجارات بعد فترة وجيزة.

وردا على اطلاق القذيفة، قام الجيش الإسرائيلي بقصف موقع لحركة حماس شرق مدينة غزة،بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت"الإسرائيلية.