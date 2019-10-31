الرئيس العراقي: عبدالمهدى وافق على الاستقالة شريطة تجنب فراغ دستورى

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وافق على تقديم استقالته استجابة لمطالب المحتجين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيتم "شرط تجنب أي فراغ دستوري".

وأوضح صالح في خطاب متلفز، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لامتصاص غضب الشارع، من بينها تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات، مشيرا إلى أنه من المتوقع تقديم المشروع خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن مشروع القانون "يكفل تمثيلا أكثر عدلا، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأكد الرئيس العراقي أنه تمت إحالة ملفات الفساد إلى القضاء، كما شدد على رفضه لقمع المتظاهرين أو لاستخدام الحلول الأمنية، مؤكدا على أنه "لا أمن دون احتكار الدولة وحدها للسلاح".

وتابع: "الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين".

واستطرد قائلا: "القمع مرفوض، وليس هناك حل أمني، بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءا بـالعراق، (...)، نعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين".