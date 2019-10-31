حملتان بحي الجمرك في الإسكندرية وثانِ المنتزه لمجابهة البناء المخالف

شاركت وحدة شرطة المرافق بحي الجمرك غرب الإسكندرية، الجهات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الخميس، خلال حملة ميدانية مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، ومجابهة البناء المخالف في شوارع حي الجمرك.

شارك في الحملة النقيب ياسر رجب رئيس وحدة شرطة المرافق، ونجوى أمين رئيس حي الجمرك، تنفيذًا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بمتابعة العمل على إزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشوارع المحافظة وفرض الانضباط والالتزام وتوسعة الشارع للمارة.

كما شارك في الحملة إدارات: "إشغال الطريق، والمتابعة الميدانية، ووحدة التدخل السريع بالحي"، حيث تم العمل على توسعة شوارع الجمرك "إسماعيل صبري، والترسانة، والموازيني" وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق العام.

ووفقًا لبيان صحفي، فإنه وفى نطاق الحملة الانضباطية تم سحب "موتور" من أمام ٢٢ شارع الهلال، وتم التحفظ على مواد بناء من إمام 7 شارع الكناني، وتم التحفظ على مواد بناء أخرى من أمام ٢٢ شارع العوامري.

وفي نطاق حي ثان المنتزه تواصلت حملات مجابهة مافيا البناء المخالف، حيث قاد الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي حملة فورية، من خلال لجنة الإزالة برئاسة مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي وبعضوية وحدة التدخل السريع، وممثل عن إدارة المشروعات، والعضو القانوني، وبمعاونة الجهات المختصة.

وتم خلال الحملة القيام بتنفيذ قرار الإزالة الصادر في حق العقار رقم 3 الكائن بشارع 3 المتفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة قبلي، والمكوّن من طابق أرضى و8 طوابق علوية متكررة، والذي يقضي بفك الشدة الخشبية وإزالة أعمدة الطابق التاسع علوي.