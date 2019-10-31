الهند تقسم ولاية جامو وكشمير لمنطقتين اتحاديتين لتعزيز سيطرتها على المنطقة المضطربة

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أعلنت الهند اليوم الخميس رسميا تقسيم ولاية جامو وكشمير لمنطقتين اتحاديتين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السيطرة على المنطقة المضطربة.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة عقب إعلان الحكومة الهندية في الخامس من أغسطس الماضي إلغاء الوضع الخاص بالولاية.

ووفقا للترتيبات الجديدة فانه سوف يتم تقسيم الولاية إلى منطقتي لداخ وجامو وكشمير.

وسوف تخضع المنطقتان الآن لإدارة دلهي مباشرة من خلال قائم مقام لكل منهما، سوف يتولى منصبه اليوم.

ويذكر أن المنطقة، التي تتنازع بشأنها الهند وباكستان، تشهد حركة قتال انفصالية دموية منذ منتصف الثمانينيات، أودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص.

وتعد هذه الخطوة جزءا من القرار الذي اتخذه حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي يلغى قانونا يعطي المنطقة ذات الأغلبية المسلمة حكما ذاتيا موسعا.

وابتداء من اليوم، لن يكون للمنطقة دستور أو علم خاص بها، كما سوف يفقد مواطنو كشمير حقهم الحصري في امتلاك أراض في المنطقتين الجديدتين.

ويشار إلى أن إلغاء الوضع الخاص بكشمير كان من ضمن التعهدات الانتخابية لحزب بهاراتيا جاناتا لعقود.

وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن إلغاء هذا الوضع من شأنه أن يحقق الرخاء الاقتصادي بالمنطقة ويساعد في إنهاء التمرد.

وقال مودي اليوم الخميس " المادة 370 قسمت جامو وكشمير، وكانت بوابة للإرهاب".

وقال وزير الداخلية اميت شاه " حلم اتحاد جامو وكشمير الذي لم يكتمل تم تحقيقه الآن".

وقالت رئيسة وزراء جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي في تغريدة " في الوقت الذي يحزن فيه مواطنو كشمير بسبب مذبحة جامو وكشمير، نفس التطور يمثل مصدر سعادة مستمدة من رحم الالآم والمعاناة في بقية الهند".

وأضافت" لقد انتهكتم حقوقنا ولكنكم لن تسيطروا أبدا على ما نشعر به. تعيش كشمير إن شاء الله".

ويشار إلى أن ابنة مفتي هى تدير صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بسبب تواجدها قيد الاحتجاز.

وقال حسنين مسعودي، زعيم حزب المؤتمر الوطني الإقليمي والعضو ببرلمان الهند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " ما فعلته الحكومة غير مسموح به، لقد دهست الدستور من خلال عدم التشاور مع مواطني جامو وكشمير عبر البرلمان أثناء اتخاذ هذا القرار الأحادي".

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الهندية في مطلع تشرين ثان/نوفمبر المقبل في دعاوي تطعن على قرار إلغاء المادة 370 وقوانين أخرى تمنح المنطقة وضعها الخاص.

ونشرت السلطات الهندية الآف الجنود في المنطقة، وتم تشديد الإجراءات الأمنية وتقييد الاتصالات بعد إلغاء الوضع الخاص بكشمير.

وخففت السلطات معظم القيود، ولكن لم يتم استعادة خدمات شبكة الانترنت، ومازال هناك الآلاف من المسؤولين المحليين والنشطاء قيد الاحتجاز.