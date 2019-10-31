مركز المصالحة الروسي: عودة 864 لاجئا سوريا لبلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكر المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن 864 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية للأراضي السورية، من بينهم 185 لاجئًا عادوا من لبنان عبر معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) و679 لاجئًا عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس- أن نازحًا واحدًا عاد أيضًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى مكان إقامته الدائمة داخل سوريا، مشيرًا إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري طهرت خلال الـ24 ساعة الماضية الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 18 عبوة قابلة للانفجار.