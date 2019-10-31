 مسؤول يمني: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن عرقلة الحكومة التوقيع على اتفاق الرياض - بوابة الشروق
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مسؤول يمني: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن عرقلة الحكومة التوقيع على اتفاق الرياض

معمر الإرياني
معمر الإرياني
صنعاء - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 9:47 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 9:47 م

نفى معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، صحة الأنباء التي تتحدث عن عرقلة أو رفض الحكومة للتوقيع على اتفاقية الرياض.

وقال الإرياني في تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع تويتر: "لا صحة لما تردده بعض الأبواق الإعلامية عن عرقلة أو رفض حكومي للتوقيع على اتفاق الرياض، بهدف خلط الأوراق والإساءة لمواقف الحكومة وتضليل الرأي العام".

وأكد الإرياني، أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض تم الأسبوع الماضي من قبل سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، لافتاً إلى أن "ما يجري حاليا هو ترتيبات بروتوكولية، إضافة لرغبة الأشقاء للالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصاً على توحيد الجهود".

‏ودعا الإرياني، إلى التعامل البناء مع الاتفاق والابتعاد عن المزايدة والمناكفات السياسية والعمل الصادق على إنجاح الاتفاق.

وأشاد الإرياني"بالجهود المتواصلة التي يبذلها الاشقاء في المملكة لجمع كلمة اليمنيين وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب وإرساء دعائم اليمن الاتحادي بقيادة الرئيس هادي".

وتم تأجل توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان مقررا توقيعه اليوم الخميس بالعاصمة السعودية الرياض.


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