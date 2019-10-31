السجن عاما لعاطل هتك عرض فتاة في «توكتوك» شرق الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، اليوم الخميس، عاطل يدعى "م.م.أ" بالسجن لمدة عام، لاتهامه بهتك عرض فتاة تدعى "ز.ع.م" أثناء استقلالها مركبة "توكتوك" وذلك في القضية رقم 175 لسنة 2019 جنايات أول المنتزه.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه؛ يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بقيام شخص بهتك عرض فتاة أثناء استقلالها "توكتوك" في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

كشفت تحريات المباحث أن المقضي بحقه، استغل استقلال المجني عليها وسيلة مواصلات "توكتوك" في أحد شوارع دائرة القسم، خالِ من المارة، أشهر سلاح أبيض "شفرة حلاقة" وقام بهتك عرضها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه وتسليمه إلى قسم الشرطة.

وبتحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم.