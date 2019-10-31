الرئيس الجزائري يحذر مواطنيه من «أصحاب النوايا و التصرفات المعادية للوطن»

حذر الرّئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح اليوم الخميس ما وصفه "بأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن".

وقال عبد القادر بن صالح إن استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا إدخال تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي، يعد استجابة ملموسة للمطالب الأساسية التي رفعها المتظاهرون خلال مسيراتهم السلمية المتطلعة إلى تغيير عميق لنظام الحكم، وهي كذلك استجابة لطلب ملح للطبقة السياسية الرامي إلى وضعِ قواعد جديدة كفيلة بضمانِ شفافية الانتخابات.

وقال "إن هذه المكتسبات التاريخية تبرهن بصدق على أن عملية تطهير الدولة وتجديد تأطيرها عرف تقدما ملحوظًا، إذ شهدت بلادنا عملية غير مسبوقة لمكافحة آفة الفساد وتبديد الأموال العامة ".

وأشار لما وصفه بالأولويات، قائلا "أولويات المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلادنا، أن تتجندوا لإنجاح الانتخابات المصيرية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، وكلي يقين بأنكم لن تتركوا أية فرصة لأولئك الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها، علما بأن الدولة سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات".