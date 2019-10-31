ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 26 تشرين أول/أكتوبر الحالي بنسبة طفيفة.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ في الأسبوع الماضي 218 آلاف طلب، بارتفاع قدره 5 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه، حيث كان 213 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي إلى 215 ألف طلب، مقابل 212 ألف طلب في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن المتوسط الأسبوعي لعدد الطلبات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع بمقدار 500 طلب إلى 214750 طلبا مقابل 215250 طلبا في الأسبوع السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع بواقع 7000 طلب، ليصل إلى 690ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 19 تشرين أول/أكتوبر الحالي.

وارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و686250 طلبا بارتفاع قدره 8750 طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و5ر677 ألف طلب.

ومن المقرر، أن تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة التقرير الشهري عن أعداد الوظائف الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي.

ويتوقع المحللون إعلان ارتفاع عدد الوظائف خلال الشهر الحالي بمقدار 89 ألف وظيفة جديدة بعد ارتفاعه بمقدار 136 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، مع توقع ارتفاع معدل البطالة من 5ر3% في الشهر الماضي إلى 6ر3% خلال الشهر الحالي.